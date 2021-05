Gero Rulli, el portero argentino que paró el penalti decisivo para el Villarreal que falló De Gea

Hay momentos que te llevan a la gloria, a tí y a todo un equipo. Ese momento, en la final de la Europa League fue para Gerónimo Rulli, (La Plata, Argentina 1992) el desconocido portero del Villarreal que paró 'in extremis' el penalti de dió la victoria en la Europa League a su equipo este miércoles en Gdnask (Polonia).

Tal era la adrenalina que Rulli, minutos después del partido, ni se acordaba de cómo metió el penalti , "¿Mi penalti? Lo único que sabía era que iba fuerte, pero nada más. Cuando tocó la red fue una satisfacción. No había ensayado", aseguró ante los periodistas

Y de la parada a De Gea "¿El último penalti? ¡Ni lo sé, estaba recaliente!Cuando agarré la pelota no sabía ni qué hacer", respondía emocionado.

La Europa League, su primer título

Rulli reconoce que tras el partido no habló con De Gea. "¿De Gea? No hemos hablado". El portero argentino aún se pellizca tras ganar la Europa League " Que mi primer título se defina de esta manera es una felicidad que no puedo comparar con nada de mi carrera", sentenció.