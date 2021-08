La historia del oro compartido de Tamberi y Barshim en Tokio 2020: "Sólo lo habría hecho con él"

“Mutaz (Barshim) empezó a llamar a mi habitación y no se marchaba. Yo le insistía que se fuera, pero él insistió. Le dejé entrar, hablamos y lloré con él. Me calmó y me dijo lo que me tenía que decir", explica Gianmarco Tamberi en una carta abierta titulada 'Mi amigo Mutaz'.