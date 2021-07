Dentro de "Marea Roja Fans", el grupo de Whatsapp de los aficionados que viajan con la selección española

"El grupo nos permite sentirnos más cerca de la selección cuando no podemos acompañarla", explica Marco, otro miembro del chat, desde Badajoz. "Vemos el partido con nuestra camiseta, nuestra bufanda y con el móvil al lado y mandando mensajes de apoyo a la selección". El símbolo de la bandera de España está entre los más usados, las manos aplaudiendo y las palabras "vamos" y "España" se repiten renglón tras renglón en el chat. "Ya se me haría raro ver un partido de España sin el móvil para seguir al grupo", confiesa Marco.

"Durante los torneos veces tenemos que hacer subgrupos del chat: los que viajan, los que no...", explica David de Logroño. Pero cuando no hay campeonatos en juego ni partidos de España el grupo "Marea Roja Fan 2012" no desaparece. Sigue ahí guardando la ilusión de toda una afición que sigue España no cada dos años, sino cada día.