Hinchas ingleses celebran sin mascarillas ni distancias la victoria frente a Dinamarca en la Eurocopa

Una de las zonas más concurridas fue Picadilly Circus. Los hinchas tomaron los autobuses y cómo no, los pubs. Este miércoles la cerveza corrió a raudales por el centro de Londres.

La alegría no era para menos. Hacía 55 años que Inglaterra no llegaba a una final de un torneo importante. La última vez fue en lafinal del Mundial de Fútbol de 1966 contra Alemania. las celebraciones entonces fuero sonadas. Muchos de los que ayer estaban en las calles celebrando no habían nacido, claro que en aquella época tampoco estábamos en plena pandemia mundial.