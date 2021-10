La historia de superación de 'Javito': "No iba a dejar de hacer deporte por estar en silla de ruedas"

"Si te quedas en casa te pierdes un montón de cosas. En mi cabeza no había un no puedes hacer deporte porque vas en silla de ruedas ", asegura.

Su mayor sueño es participar en unos Juegos Paralímpicos en la categoría de ciclismo y para ello sigue entrenando con ilusión. Recibe con orgullo los reconocimientos pero no quiere darle mayor importancia: "Cuando me dijo mi padre que había ganado yo le dije que no había hecho nada especial, he hecho deporte", explica.