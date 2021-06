El homenaje de Wimbledon a Carla Suárez y la emoción de la tenista al hablar del cáncer y de su madre

Era su último partido y se enfrentaba a la número uno del mundo. La organización había decidido hacerle un homenaje poniendo el partido en la ‘Catedral’, la pista central de Wimbledon, como homenaje y despedida. "Creo que Wimbledon me ha hecho un gran regalo. Lo he disfrutado de verdad. No podría desear nada mejor para un día como este. Mi último partido aquí, contra Ash, la número uno del mundo, en la pista central, con el techo cerrado. Ha sido increíble. Lo he disfrutado todo muchísimo. Creo que he sido la jugadora más feliz del torneo", ha dicho Suárez en rueda de prensa.