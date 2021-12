Irene Aguiar, sobre la homofobia en el Mundial de Catar 2022: "No me parece bien que se boicotee solo al fútbol"

"¿Por qué al fútbol sí y al resto no?" añade Aguiar, asesora jurídica especialista en derecho deportivo

Habrá que esperar hasta noviembre del próximo año para que se celebre el Mundial de Fútbol 2022, pero la polémica que gira en relación a la elección de Catar como sede mundialista, no cesa.

Las últimas declaraciones realizadas por Nasser Al Khater, director del Mundial de Catar 2022, en las que recuerda que la homosexualidad no está permitida en el país, pero que aún así se permitirá viajar a los aficionados de colectivo LGTBI siempre que "no haya muestras de afecto", se suman al llamamiento al boicot contra el mundial, los rumores de compra de votos para la elección de la sede y la denuncia de Amnistía Internacional sobre el abuso a los trabajadores migrantes.

Irene Aguiar, asesora jurídica especialista en derecho deportivo, ha puesto el foco sobre la coherencia de utilizar el fútbol como vía de protesta y no otros deportes o sectores económicos.

Pregunta: ¿Qué le parece que Catar sea la sede del Mundial de Fútbol de 2022?

Respuesta: Si hubiera estado en mi mano la decisión, la sede probablemente no hubiese sido Catar. Es un dilema complejo. Por una parte, no queremos celebrar eventos de este calibre en países en los que se vulneren los Derechos Humanos, pero por otra parte, los ciudadanos que viven en esos países, también tienen derecho a disfrutar de estos eventos deportivos.

P: ¿Cree que el hecho de que se trate de un evento relacionado con el fútbol ha influido en la polémica?

R: Parece que se alza la voz siempre y cuando es fútbol. El fútbol tiene una dimensión enorme y levanta muchas pasiones. Hace dos años se estaba celebrando el Mundial de Atletismo en Doha, pero es en el fútbol donde se pone todo el foco. Si somos coherentes y pedimos el boicot al Mundial de Catar habría que pedir que el resto de empresas españolas tampoco tuvieran relaciones comerciales con este país. Hay que recordar que las federaciones deportivas son entidades que se dedican a la organización de actividades deportivas.

P: Entonces, ¿cree que existe una incoherencia al protestar por la celebración del Mundial?

R: En España el 87% de lo que importamos de Catar es combustible. Si somos coherentes, también habría que pedir que dejásemos de importar combustible procedente de este país. En cuanto a exportaciones, principalmente exportamos maquinaria y prendas de vestir. Entre esos exportadores hay empresas como Inditex, ¿también pedimos a Inditex que no exporte o tenga relaciones comerciales con Catar?

P: ¿Qué le parecen las declaraciones realizadas por Nasser Al Khater sobre las muestras de afecto en público del colectivo LGTBI?

R: No tienen que causar sorpresa. La homosexualidad es delito en Catar. Está penada con prisión. Eso es lo grave, entre otras vulneraciones de derechos que existen en ese país. Que no se puedan hacer muestras de afecto en público me parece lo de menos.

P: A colación de estas declaraciones, Podemos ha pedido que la selección luzca brazaletes en apoyo al colectivo LGTBI. ¿Qué opina?

R: Las relaciones de España con Catar son buenas. Ambos países han llevado a cabo acuerdos de colaboración. Si estamos toda la opinión pública de acuerdo, e incluso un determinado partido político como es Podemos, que está en el poder, ha pedido a los jugadores que se manifiesten poniéndose un brazalete, lo que yo me pregunto es ¿cómo es posible mantener esta postura cuando no se mantiene en el resto de áreas? Los poderes públicos son los que podrían presionar en los foros internacionales, no pidiendo a sus ciudadanos, en este caso a los futbolistas, que vayan al país y se manifiesten.

P: ¿En qué situación deja esta petición a los jugadores?

R: Es una presión a los futbolistas que trasciende a lo público. Si los futbolistas no se ponen el brazalete, la opinión pública los va a mirar como personas no involucradas con los derechos del colectivo LGTBI. Me parece bastante injusto. Ellos son los que menos poder de decisión tienen sobre cuál es la sede. Hay que recordar que ellos también tienen derecho a cumplir un sueño como puede ser participar en un mundial. También tienen derecho a realizar su trabajo como futbolistas.

P: ¿Qué opina sobre un posible boicot al Mundial de Catar?