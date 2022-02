Javier Lliso, primer diploma español en los JJ.OO de Invierno, en esquí acrobático Big air

“Mi cabeza estaba en las nubes. Llevaba mucho tiempo soñando con esto. Estoy muy contento por que me hayan salido los trucos. He esquiado lo bastante bien para estar aquí. He podido manejar la presión, que es difícil, porque suelo ser bastante duro conmigo. Estoy muy, muy feliz de vivir esta experiencia”, ha confesado el madrileño tras lograr su diploma.