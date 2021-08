Javier Tebas, sobre el voto en contra del Madrid y Barça por el CVC: "No les interesa una Liga fuerte"

De los 2.700 millones de euros que el fondo de inversión CVC iba a inyectar a los equipos de la Liga, sólo serán 2.100 tras el voto en contra del FC Barcelona, Real Madrid, Athletic y un equipo de Segunda División . Los contrarios a la propuesta no recibirán el dinero pero el fondo tampoco tendrá influencia en sus derechos e ingresos. Javier Tebas , presidente de LaLiga, ha valorado en rueda de prensa la postura del Madrid y del Barça, acusando a ambos clubes de que piensan en clave 'Superliga' porque no les interesa una 'liga fuerte'.

"Al Real Madrid y al Barcelona no les interesa una liga fuerte y moderna. Luego pondrán mil excusas jurídicas y financieras, pero es así", explicaba Tebas. El presidente de LaLiga asegura que la postura del Real Madrid ha tenido que ver con la Superliga y que la inyección de los fondos de CVC "no le venía bien".

"Florentino cree que los grandes clubes tienen que jugar entre ellos y lo que les sobre, para los demás", asgura y que además, el conjunto blanco "lleva ocho años entorpeciendo acuerdos de derechos audiovisuales y aún así, hemos seguido creciendo". No obstante, Tebas reconoce que les hubiera gustado que estuvieran en este acuerdo aunque "no son imprescindibles porque no impiden el crecimiento de LaLiga".