Jesús Tortosa, número 2 del mundo de taekwondo, fuera de los JJOO: "Es una decisión arbitraria"

La Real Federación Española de Taekwdondo (RFET) dio la lista este miércoles de sus deportistas elegidos para representar a España. Y no estaba Tortosa. El taekwondista aún no ha encajado la decisión y sigue luchando para que la Federación recapacite.

"Que quede antes claro que Adrián es un compañero de 10, un grandísimo deportista, pero el puesto es mío. Me he clasificado el cuarto para el ranking de los JJOO , por delante de él", explica Tortosa a NIUS .

El deportista cree que su puesto se lo ha ganado con creces y señala a la Federación como responsable de haber "echado por tierra todo mi trabajo de casi 5 años de sacrificio" . Una decisión , según Tortosa, "injusta y arbitraria" y señala uno de los motivos: "Nunca me he posicionado en contra de la política de la Federación, aunque sí mi entorno, entre ellos mi padre, que ha ganado una serie de batallas judiciales contra el organismo por despido improcedente como director técnico de la selección española. No han sabido diferenciar lo profesional de lo personal ".

Tortosa considera que los resultados durante los últimos años le avalan y que está dispuesto a llegar donde haga falta para que se haga justicia. "Tengo experiencia en otros Juegos Olímpicos, he sido campeón de España el pasado fin de semana... es que no lo puedo entender" , añade.

"Ayer me dieron la noticia y ha sido un palo muy gordo. Estoy cabreado, desilusionado, destrozado por dejarme fuera. Han sido muchos años de preparación, esfuerzo, dietas, sacrificio... no saben ponerse en la piel del deportista", se lamenta Tortosa.

La Federación asegura que la decisión se debe a criterios técnicos

"Hay un ciclo y un trabajo detrás. Uno está llegando con más físico que otro, no hay más. Hemos valorado muchos factores", dice. Benítez desmiente además que la decisión tomada por la Federación esté motivada por criterios extradeportivos: "No me juego mi trabajo no eligiendo a los mejores", asegura. "El año de la pandemia ha dado mucho de sí, dejar de competir ha sido difícil para muchos deportistas y en este caso Adrián ha llegado mejor", cuenta.