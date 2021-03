Laporta a Messi en el inicio de su segundo mandato: "Lo que hagas estará bien, pero intentaremos que continúes"

En un Camp Nou con el palco lleno de personalidades de la entidad (separadas por dos asientos de distancia) como el propio argentino o Ronald Koeman, los candidatos derrotados Víctor Font y Toni Freixa, de la Junta Gestora saliente o autoridades políticas como Pere Aragonès o Laura Borràs, Laporta ha comenzado su discurso con un "¡qué emoción!" . "Siempre he tenido especial sensibilidad por los jugadores, ya sabéis qué forma tengo de relacionarme con vosotros y vosotros sois los que dais alegría a los millones de barcelonistas, el alma de este club", en palabras del nuevo presidente culé, que también ha expresado su apoyo al entrenador del primer equipo masculino de fútbol.

Mientras se dirigía a los jugadores de las diferentes secciones del club ("con nosotros nunca estaréis solos", ha aseverado), Laporta ha aprovechado para, con una sonrisa, enviar un mensaje a Me ssi sobre su salida del Barça: "Lo que hagas estará bien, pero haremos todo lo que podamos para convencerte y continúes. El club te quiere mucho y, con esta maldita pandemia, si el campo estuviera lleno, seguro que no te podrías ir", ha asegurado el abogado. El argentino, a su vez, ha respondido sonriendo.

Para ello, ha prometido "esfuerzo, trabajo, trabajo, trabajar bien y humildad" por devolver la estabilidad al club, en un discurso en el que se ha emocionado al recordar a su padre: "Allí donde estés, ayúdame a hacerlo bien". No obstante, también ha habido momentos para el humor. El nuevo presidente ha llamado la atención a uno de los compañeros de su equipo para que no se durmiera y lo ha justificado, en referencia a las negociaciones de última hora por cerrar el aval: "Hemos pasado una noche... no ha sido de fiesta, precisamente, ha sido una cosa tranquila, pero fuimos a dormir muy tarde porque las condiciones de este aval... ¡madre mía!".