Joaquín envía un mensaje a La Roja desde la piscina: "Menos mal que no me ha llamado Luis Enrique"

Tras la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa, muchos jugadores no tendrán la oportunidad de representar a España en la competición internacional. Y aunque una decisión así frustraría a muchos, no es el caso de Joaquín Sánchez , que siempre trata en clave de humor los vaivenes de su vida personal y futbolística.

El futbolista del Betis ha publicado un vídeo en el que muestra su alegría por no haber sido llamado por el seleccionador nacional. Sobre un flotador en forma de flamenco en su piscina y con copa en mano , el jugador sale cantando la popular copla 'María Isabel' de Los Payos, canción del verano del 69.

"Menos mal que no me ha llamado mi querido Luis, suerte a mi querida España", ha escrito ahora Joaquín en su Instagram. El capitán bético disfruta de las vacaciones después de haber firmado otro temporada más con el conjunto de Sevilla . El '17' vestirá un año más la camiseta verdiblanca, con 40 años.

Hace unas semanas, justo antes de publicarse la convocatoria de España, Joaquín ya bromeó sobre la posibilidad de ser convocado: "¿Si estoy nervioso por si me llama Luis Enrique? Estoy nervioso, sí, no vaya a ser que me joda las vacaciones", comentó el centrocampista bético entre risas.