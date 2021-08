Jon Rahm colidera el Northern Trust, primer torneo en el que participa tras su ausencia en los JJ. OO.

Rahm, número 1 del mundo y Justin Thomas, número 5, han tenido un buen comienzo en el primer torneo de los playoffs de la Copa FedEx en el Liberty National Golf Club en Nueva Jersey. El golfista vasco busca dar continuidad a su gran temporada tras su victoria en el US Open .

Sobre su ausencia en los Juegos de Tokio, Rahm cree que no tuvo covid. "No estuve enfermo. Puedo garantizar que no tuve el coronavirus esta vez", aseguró en la rueda de prensa previa al Northern Trust.