Jordi Alba sobre la vacunación de la Roja: "Somos unos mandados"

"Al final nuestra opinión no cuenta. Si nos dicen que nos vacunan, nos vacunamos", ha el jugador del Barcelona en declaraciones a 'El Larguero'

"Ahora tomamos precauciones y toca seguir y a centrarnos en lo que viene", ha apuntado

El capitán de la selección española, Jordi Alba, ha dicho que serán vacunados contra el coronavirus antes de la Eurocopa "porque han visto las orejas al lobo" después de los positivos de Sergio Busquets y Diego Llorente. También insiste en que ellos son "unos mandados" y su opinión "no cuenta" en este sentido.

"No hemos hablado entre nosotros del tema de las vacunas. Al final nuestra opinión no cuenta. No mandamos nosotros. Si nos dicen que nos vacunan, nos vacunamos. Somos unos mandados como aquel que dice. Entiendo que cada uno tenga su opinión, pero no entiendo que para algunos medios de comunicación parece que la culpa es de los jugadores", ha comentado Jordi Alba en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Nosotros no tenemos nada que decir ahí. Aceptamos cualquier decisión. Hay que respetar todo tipo de opiniones. Tengo entendido que Luis Rubiales pidió hace dos o tres meses que se hiciera antes y... se hace ahora porque han visto las orejas al lobo. Si no se hacía antes tampoco entiendo ahora tanta prisa. Tenemos que aceptar todo lo que nos digan", ha recalcado el defensa del FC Barcelona.

Preguntado por las burbujas de trabajo y la concentración, Alba ha comentado que está "deseando" recuperar a normalidad. "Sí porque es más divertido trabajar juntos, se trabaja mejor con toda la plantilla, aunque la idea del míster ya la conocemos, físicamente estamos muy bien y no va cambiar nada hasta el debut de la Eurocopa. Pero me gusto no entrenar solo", ha añadido Alba.

"Ojalá que no vaya a más y se quede ahí. Estamos todos pendientes de las noticias, no es una situación agradable para nadie pero creo que los jugadores y todo el 'staff' estamos cumpliendo con todas esas normas que nos dicen los doctores. El trabajo está siendo muy bueno, tomamos precauciones y ahora a seguir y a centrarnos en lo que viene", ha apuntado.

"¿Busquets? Está bien, con muchas ganas de intentar recuperarse y ojalá que vuelva con nosotros. Estoy encantando de ser el capitán (en su lugar), siempre intento ayudar a todos mis compañeros, siendo capitán o no. El capi es 'Bussi' y ojalá siga siendo él. Koke, Thiago, De Gea, somos varios veteranos e intentamos ayudar a los más jóvenes. Creo que les podemos aportar muchísimo", ha subrayado.

"Podemos ser campeones"

En relación a las posibilidades de España en la Eurocopa, el jugador ha dicho que ve "muy bien al equipo, con muchas ganas". "Veo bien a todos los jugadores. No sé hasta dónde podemos llegar, pero tengo la sensación de que podemos ser campeones. Aparte de la calidad de los jugadores, el míster y el cuerpo técnico trabajan muy bien, sé cómo trabajan y sé lo que pueden dar al grupo", ha avanzado.

"Hacía tiempo que no me encontraba esa química que hay en un vestuario. El grupo humano es espectacular. Nos compenetramos muy bien, vamos todos con la idea del míster y nadie se sale de ahí", ha sentenciado Alba, que no se considera un líder de la selección. "Llevo mucho tiempo en la selección, son diez años y está claro que soy de los más veteranos pero yo vengo con la misma humildad de siempre".

"Creo que puedo ayudar muchísimo a la selección, tanto en lo humano como en lo futbolístico pero hay muchos líderes en este equipo y los jóvenes vienen apretando fuerte. ¿Ramos? ¿Quién va a negar que un jugador importantísimo en la selección? Lleva muchísimos años aquí. Ha sido una temporada atípica, nunca se lesionaba y por desgracia se ha perdido muchos partidos esta temporada. Es un líder pero es una decisión del entrenador y creo que los que estamos aquí lo vamos a hacer bien. El equipo está muy unido", ha finalizado.