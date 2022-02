La próspera siderúrgica centenaria que ahora acoge las acrobacias de esquí de Pekín 2022

En el parque olímpico de Shougang, el imponente trampolín de saltos de esquí emerge poderoso y blanco escoltado por tres, no menos imponentes, torres de hormigón. No hay montañas, ni paisajes nevados más allá del manto blanco de nieve artificial que cubre la rampa de Big Air. No han pasado desapercibidas esas moles grises que no se han logrado integrar en el fondo del escenario.