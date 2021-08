Los JJ. OO. sin espectadores: un laboratorio para medir el rendimiento de los deportistas cuando no hay público

La decisión de Japón de prohibir la entrada de los espectadores en los Juegos Olímpicos debido a la pandemia se ha convertido en un auténtico laboratorio. Una fórmula para medir el impacto real que puede tener en el rendimiento de los deportistas el hecho de que no haya aficionados en las gradas que los animen, los jaleen y los aplaudan.

Las extrañas circunstancias en las que se llevan a cabo los Juegos pueden ejercer una presión inesperada sobre algunos atletas. El martes, la superestrella Simone Biles se retiró de la competición por equipos femeninos. La gimnasta estadounidense les dijo a sus compañeras y periodistas que no estaba en el "espacio mental" adecuado para competir. "Han sido realmente estresantes estos Juegos Olímpicos", dijo Biles al Washington Post. "Solo como un todo, no tener audiencia. Hay muchas variables diferentes en juego", añadió. Más tarde, Biles decidió también no participar en la competición individual.