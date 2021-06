Jugadores de la selección española de fútbol que ya han pasado la covid

Adama Traoré

El pasado septiembre de 2020, el jugador del Wolverhampton Adama Traoré tuvo que abandonar la concentración de la selección española perdiéndose el partido de la UEFA Nations League frente a Ucrania. A pesar de poseer anticuerpos, la PCR dio positivo y no pudo entrar en los planes de Luis Enrique.

Aymeric Laporte

También en septiembre de 2020, el Manchester City comunicó el positivo del defensa Aymeric Laporte. Al mismo tiempo, su compañero Riyad Mahrez, también en las filas 'citizen'. Ambos jugadores se aislaron de acuerdo con el protocolo de la Premier League y el gobierno de Reino Unido. No presentó síntomas.

Thiago Alcántara

Eric García

Ferrán Torres, dos veces positivo

"Feliz de estar de vuelta con el equipo después de mi periodo de aislamiento. Fue mi segunda prueba positiva para Covid-19 en nueve meses, y me siento afortunado de haberlo superado otra vez sin síntomas. El virus ha cambiado toda nuestra vida y no se debe tomar a la aligera. Envío mi amor a las personas que están luchando contra el virus cada día, y un fuerte abrazo a los que tristemente han perdido a sus seres queridos", escribía el exjugador del Valencia en sus redes sociales.

Fabián Ruiz

Gayá

Oyarzabal

Los servicios médicos de la Real Sociedad confirmaron, en agosto de 2020, tras realizarle las pruebas PCR, el positivo de Mikel Oyarzabal. Fue él mismo el que lo anunció a través de sus redes sociales: "Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros", transmitió el jugador en euskera y castellano.