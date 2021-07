Julia Benedetti, una 'skater' de 16 años, es la deportista más joven de la delegación española en Tokio

En unos días viajará a Tokio para participar en una disciplina que se estrena en estos Juegos Olímpicos

“El objetivo era clasificarme, ahora voy a hacerlo lo mejor posible y disfrutar de la experiencia”

Julia Benedetti es una coruñesa que cursa Primero de Bachillerato. Una adolescente que a sus 16 años tiene la cabeza muy bien amueblada. Es bajita y menuda, pero cuando se sube a un skate se transforma. En seis años ha pasado de coger un monopatín por primera vez a acudir a unos Juegos Olímpicos.

“Empecé con diez años. Tengo un hermano mayor que hace surf y tenía un skate en casa para cuando no había olas. Patinaba con él e íbamos a un parque que había cerca de casa. Luego me compraron a mí uno y me dieron un folleto de la escuela Maroña, donde entreno. Vine a probar y aquí sigo”, explica Julia.

Empezó por diversión, pero pronto destacó por sus cualidades y con solo 14 años ya fue convocada por la selección española. Ha sido dos veces campeona de España y quedó tercera en el Mundial de Catar.

Pero clasificarse para unos Juegos Olímpicos no entraba todavía en sus planes: “Cuando el seleccionador llamó a mi padre para que fuera al Campeonato del Mundo para ver si me clasificaba, él le dijo: «¿cómo, para Tokio?». Imaginaba que sería para los siguientes Juegos, yo tenía entonces 14 años, todos alucinamos”.

Empezó a darse cuenta de que ir a unos Juegos Olímpicos no era un sueño tan lejano. “Cuando me clasifiqué me hizo mucha ilusión. Éramos muchos y no pensé que fuera a conseguirlo. En mi familia estaban muy orgullosos, ellos nunca dudaron de mi”.

Y aunque Tokio se hizo esperar, por culpa del retraso de un año debido a la pandemia, en apenas dos semanas viajará como la deportista más joven de la delegación española. Ella será la única representante en skateboarding en la modalidad de park. Una disciplina que se estrena en estos Juegos. “Yo me enteré de que era deporte olímpico cuando el seleccionador me llamó para intentar clasificarme. Me parece muy bien. El skate no es tan conocido y es una manera de que más gente lo conozca y empiece a patinar”, opina Julia.

Experiencia olímpica

Julia reconoce que todavía no es muy consciente de lo que supone ir a unos Juegos Olímpicos: “Cuando se acerca más la fecha me voy haciendo más a la idea, pero no del todo. Cada vez tengo más nervios, porque veo que es ya una realidad”.

Para ella acudir a unas Olimpiadas es un sueño cumplido, pero no se ha puesto ninguna meta: “Voy sin presión. El objetivo era clasificarme y ya está cumplido, ahora intentaré hacerlo lo mejor posible y pasármelo bien y disfrutar de la experiencia”.

Sus éxitos deportivos no se le han subido a la cabeza. Cuando le hablamos de la relevancia de haberse clasificado siendo tan joven le quita importancia. “Bueno, a mi no me parece para tanto, no sé…”, ríe. “Es que la gente me dice que es muy guay, pero yo creo que como me pasa a mi lo veo más normal”.

Skateboarding, un deporte con mucho camino por andar

Ha sido todo un logro para este deporte conseguir ser disciplina olímpica, pero España todavía está lejos del nivel de otros países. “Los países más fuertes son EE. UU., Brasil y Japón. Tienen infraestructuras muy buenas. Aquí no hay muchas pistas para entrenar, en España las instalaciones son pequeñas, y en A Coruña todavía más”, explica Julia.

Pero es un deporte que está creciendo mucho. Cuando ella empezó eran sobre todo chicos los que practicaban skate, pero cada vez hay más chicas que se animan a patinar.

Julia es la envidia de muchos de sus compañeros de clase, aunque ella, humilde, lo niegue. Pero sí reconoce que están orgullosos y contentos “y les parece guay que me pueda perder clases cuando voy a campeonatos”.

No siempre es fácil compaginar sus entrenamientos con los estudios. “Como estoy estudiando Bachillerato entreno menos cuando tengo exámenes y si estoy más libre le dedico más horas”, aclara.