Nagelsmann, al Bayern de Munich: de rechazar al Real Madrid a convertirse en el entrenador más caro de la historia

No es la primera vez que Nagelsmann mueve dinero. El mismo Leipzig llegó a desembolsar 5 millones de euros al Hoffenheim. El Bayern de Munich ha visto en él algo especial, la pieza que encaja a la perfección en su proyecto de futuro, un técnico con personalidad, experiencia, éxitos y muy, muy mediático.

Rechazó al Real Madrid y ha sido la primera opción del Barça

Nagelsmann era una de las piezas más codiciadas en los grandes clubes de fútbol europeo. Se tomó el lujo de rechazar al Real Madrid a mediados de 2018: "No tenía sentido en ese momento. Quedaban sólo tres semanas para el comienzo de la pretemporada y no sabía nada de español. No hubiera ido acorde ni con mi propia exigencia ni con la del Real Madrid", dijo el técnico.