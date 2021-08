Kim López y Yassine Ouhadi, oro en lanzamiento de peso y en 5.000 metros en los Paralímpicos

"Estoy para lanzar mucho más lejos y espero llegar a París dando mucho más de mí", señaló Kim López, tras la prueba en declaraciones facilitadas por el CPE. "La verdad es que ha sido un poco difícil al principio. Estaba mejor de lo que se ha visto fuera, pero no estaba saliendo lo que tenía que salir, pero estoy muy contento de haberme concentrado y sosegado porque si no, no hubiese ido a ningún lado", añadió.