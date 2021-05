Klose frena su carrera de entrenador a causa de una trombosis

"El diagnóstico fue un shock para mí. Los médicos me dejaron muy claro que no debo bromear con esta situación", dijo Klose en declaraciones a la revista Kicker este jueves. El exdelantero dejó hace una semana su puesto de asistente de entrenador en el Bayern de Múnich.

No podrá entrenar mientras que no se cure

"Me han prescrito un descanso casi total. No puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol.... Casi me vuelvo loco", añadió Klose, que también habría estado negociando con el club de segunda división Fortuna Dusseldorf para hacerse máximo responsable del equipo.