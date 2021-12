Kun Agüero se derrumba en su despedida: "Primero es mi salud. Tomé esta decisión por los problemas que tuve"

El jugador argentino anuncia que cuelga sus botas tras los problemas cardíacos que se le diagnosticaron el pasado mes de octubre

Deja una larga trayectoria de éxitos en el fútbol convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del Manchester City

El futbolista ha estado arropado por su familia, la plantilla del Barça y Pep Guardiola, entre otros

El jugador del FC Barcelona Sergio "Kun" Agüero ha comparecido en las instalaciones del F. C. Barcelona para anunciar que deja el fútbol tras los problemas cardíacos que se le diagnosticaron el pasado mes de octubre.

Agüero, arropado por su familia, la plantilla al completo del FC Barcelona, su entrenador en el City, Pep Guardiola, el presidente del FC Barcelona y directivos del club, ha confirmado lo inevitable: su retirada definitiva de los terrenos de juego.

El futbolista argentino, entre lágrimas, ha querido agradecer a todos los clubes en los que ha jugado, a sus familiares y amigos. "He decidido dejar el fútbol profesional. Primero es mi salud. He tomado esta decisión por los problemas que tuve. Estuve en buenas manos de los médicos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana. Quería contarles que hice todo lo posible a ver si había alguna esperanza pero no ha habido mucha", ha arrancado el Kun.

Gracias a todos los clubes que apostaron por mí

"Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre he soñado en jugar al fútbol desde los 5 años que toqué una pelota. Quiero agradecer a todos, a Independiente que es donde me formé, al Atlético de Madrid que apostó por mí a los 18 años, la gente del City que saben lo que siento por ellos y la gente del Barça que ha sido increíble. Sabía que venía al mejor equipo del mundo sin duda. Estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. También gracias a la selección argentina que es a lo que más amo", continúa. "No sé lo que me esperará en otra vida. Tengo mucha gente que me quiere".

Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo

El futbolista argentino reconoció que sus primeras dos semanas fueron muy duras. "Cuando me hice la primera prueba física en la clínica los médicos me dijeron que casi con toda posibilidad no iba a poder seguir y empecé a mentalizarme. Lo venía procesando. Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo. (...) Ahora estoy bien, pero fue difícil".

Ahora intentaré ser feliz fuera del fútbol

"Es algo positivo que me hayan detectado este problema ahora, no antes. Ahora intentaré ser feliz fuera del fútbol y poder disfrutar de los momentos que los jugadores nos perdemos. Voy a intentar disfrutar más de la vida", confiesa.

A sus 33 años, y recién llegado al Barça el pasado verano como agente libre procedente del Manchester City, Agüero pone punto y final a una larga y exitosa carrera. Como blaugrana, no obstante, solo ha disputado 5 partidos y marcado 1 gol, ante el Real Madrid.

Una arritmia descubierta a raíz de sus dolores en el pecho en el partido contra el Deportivo Alavés (en el Camp Nou el pasado 30 de octubre) le hizo ser baja de inmediato y, pese al tratamiento seguido, podría desembocar en colgar las botas de manera definitiva.