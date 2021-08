LaLiga aprueba el acuerdo con el fondo CVC dejando al margen al Real Madrid y al Barça

LaLiga ha logrado sacar adelante el acuerdo con el fondo internacional CVC para conseguir inyectar 2.700 millones de euros con el fin de evitar problemas a la gran mayoría de clubs en la inscripción de sus plantillas. Pero no tocará los derechos ni del Real Madrid ni del Barça , que se han opuesto desde el primer momento al acuerdo. De hecho, el conjunto blanco ya había anunciado medidas judiciales contra el procedimiento .

Antes de la votación, algunos clubes ya dieron pista sobre la orientación de su voto. El sí del Valencia, que cree que serviría para hacer una competición más competitiva y que paliaría de forma repartida entre los clubes los efectos de la pandemia de la covid 19 o el Levante, apoyó sin fisuras un acuerdo que, en palabras de su presidente, no haría "hipotecar absolutamente nada, sino que haría más fuerte a los clubes". También se posicionaron a favor públicamente el Espanyol, Sevilla, Betis o Granada, entre otros. Y la Real Sociedad, que aporta dos votos al tener equipo en Primera y Segunda División.

Por el lado de los indecisos estaba el Athletic, con una situación financiero más saneada que el resto, no ha tenido claro la necesidad de vender parte del negocio a CVC y ha votado que no. El otro equipo de Segunda no ha querido constar en acta el voto en contra aunque se apunta al Oviedo, que también dudaba del proyecto.