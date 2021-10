LaLiga denuncia ante Fiscalía insultos racistas a Vinicius Jr. durante el clásico

"La entidad lleva años luchando contra esta clase de comportamientos y fomentando los valores positivos del deporte", ha añadido. En esta línea ha recordado que no se toleran comentarios racistas o xenófobos . LaLiga ya está personada como acusación particular en otro caso. Durante el partido entre el Athletic Club y el RCD Espanyol, el jugador rojiblanco Iñaki Williams recibió ataques verbales por su color de piel.

La propia plantilla del Barcelona tampoco se libró de los insultos . Su entrenador, Ronald Koeman, fue asaltado por un grupo de radicales a su salida del estadio. Le insultaron y golpearon su coche, en el que también iba su mujer. El motivo era el descontento por haber perdido contra el eterno rival. “No me gusta lo que viví”, reconoció más tarde el técnico neerlandés.

El club, que no atraviesa un bueno momento en lo deportivo, condenó los hechos. Igualmente prometió tomar medidas de seguridad para que no vuelva a suceder. Está revisando las imágenes para aplicar medidas disciplinarias a los protagonistas del incidente, que podrían pasar por no volver a entrar a las instalaciones.