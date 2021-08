LaLiga impedirá a los convocados de la CONMEBOL ir con sus selecciones nacionales

LaLiga de fútbol ha reunido este jueves a los clubes afectados por la cesión de jugadores internacionales a la CONMEBOL y han acordado emprender acciones cautelares judiciales e imposibilitar a sus jugadores que acudan a la llamadas de sus selecciones hasta que no se resuelva el conflicto ocasionado por la larga duración del 'parón'.

El organismo que preside Javier Tebas emitió un comunicado este miércoles en el que subrayaba el apoyo total a la decisión de los equipos españoles de no ceder a sus jugadores internacionales , después de la "grave decisión unilateral de la FIFA de aumentar en dos días, de 9 a 11 días tanto en septiembre como en octubre, el período internacional FIFA" para esta confederación.

Ahora, LaLiga recuerda en otro comunicado que en otras confederaciones, como UEFA o CONCACAF, no se amplió en dos días el período , a pesar de disputar el mismo número de partidos de selecciones (3 encuentros), haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días para la disputa de esos 3 partidos internacionales, "sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales".

Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal o Celta eran algunos de los clubes afectados . LaLiga ha evitado, con esta medida, que estos equipos no se pierdan la cuarta jornada de Liga y, en el caso de los cuatro equipos de Champions, la primera fecha prevista para el 14 y 15 de septiembre.

Los clubes de la Premier League decidieron el martes por unanimidad "no liberar jugadores internacionales" para "los partidos internacionales que se jugarán en los países de la lista roja" por coronavirus "el próximo mes", según informaba en un comunicado. Desde la Premier aseguraban que su postura sigue "la posición actual de la FIFA de no extender su excepción de liberar de forma temporal a los jugadores que deben ponerse en cuarentena a su regreso del servicio internacional".

La Liga italiana también ha emitido un comunicado mostrando su apoyo a los clubes que no quieran liberar a sus jugadores internacionales para disputar partidos en la zona CONMEBOL , obligándoles a una cuarentena posterior a su regreso , mostrando la misma postura que la Premier League y LaLiga.

"La Lega Nazionale Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus Clubes de no liberar jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que regresan", apuntó en un comunicado debido a la ley vigente relacionada con el virus Sars-Cov-2.

"De lo contrario, la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias a los países donde existe una obligación de cuarentena al regreso (circular FIFA 1749) y los diferentes las limitaciones relacionadas con la propagación de la pandemia crearían disparidades competitivas para equipos que permiten a sus miembros viajar a estos países", sentenció La 'Lega' italiana.

En LaLiga española es más una cuestión deportiva porque ya no está en vigor en nuestro país la cuarentena para los ciudadanos sudamericanos como ocurre en Gran Bretaña o Italia. El protocolo español dice que los jugadores internacionales que vuelvan de sus compromisos con sus selecciones deberán someterse inmediatamente a una prueba de PCR. Hasta que no se obtenga una prueba negativa, los futbolistas no se podrán reincorporar a los entrenamiento ni mantener contacto con sus compañeros.