Laporta dispara a Bartomeu: "Su carta está llena de mentiras, ha dejado una herencia dramática"

Sobre la carta de Bartomeu, Laporta ha empezado analizando varios de sus puntos asegurando que el expresidente ha aprovechado un momento de convulsión del barcelonismo. "Ya en el primer punto, todo el mundo sabe que aprobamos las cuentas 2019-2020 por razones técnicas y para no paralizar la actividad del club" , explica Laporta. "En ningún caso esta aprobación valida el periodo de 2010 a 2019. Ya dije que si de la Due Diligence se desprenden hechos que implican exigencia de responsabilidad lo haríamos", prosigue.

El dirigente culé ha querido dejar claro que no comparte los números que Bartomeu ha aportado. "Discrepamos absolutamente. Cuando digo que es un ejercicio de eludir responsabilidades, van diciendo que no son responsables del ejercicio 2019-20. Son responsables hasta el 17 de marzo de 2021, dimitieron el 27 de octubre de 2020 y los números cerrados son responsabilidad de su junta. La deuda es de 1350 millones de euros", desglosada en 617 millones de deuda bancaria, 389 millones en jugadores, 56 millones en compromisos Espai Barça, 90 millones de litigios, 40 millones de abonados que no se cobrarán y 79 de derechos de televisión.