Laura Gil responde a las burlas recibidas tras perder España: "No todos los días se está al 100%"

Comentarios como " Qué mala es Laura Gil, por Dios ", "No se puede permitir un error así" o " ¿No hay nadie mejor? " han acabado por herir a la jugadora quien ha optado por no quedarse callada y contestar a estos reproches a través de su cuenta personal de Twitter.

Laura comienza reconociendo que "necesita sacar" este mensaje. En él asegura que este miércoles "no estuvo acertada", pero que "no todos los días se está bien, o al 100% en todas las facetas del juego". Además, añade que "Todo el mundo puede opinar, pero no todas las opiniones son respetables".