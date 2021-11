Messi: "Nadie me pidió jugar gratis, me dolieron las palabras de Laporta"

El exjugador del Barça asegura que le gustaría volver al club azulgrana y ser secretario técnico

El internacional argentino ha dicho que su deseo y el de su familia siempre fue quedarse en Barcelona

Messi reconoce que ama al Barça y que le gustaría regresar ara ayudar al club

El jugador del Paris Saint-Germain Leo Messi ha asegurado que nadie en el FC Barcelona le pidió que jugara gratis esta temporada para poder renovarle y, por ello, cree que las palabras del presidente Joan Laporta sobre este tema está "fuera de lugar", y ha comentado que le gustaría regresar al club blaugrana a ayudar "en lo que pueda".

"Como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club", aseguró en una entrevista a Sport.

En este sentido, Messi aseguró que su deseo era seguir en Barcelona. "Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente", manifestó.

"Las palabras de Laporta me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", se sinceró.

No obstante, tiene claro que tanto él como su familia quieren vivir en Barcelona y que le gustaría regresar al FC Barcelona para ayudar al club. "Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien", aseguró.

"Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo", concretó.