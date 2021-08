Leo Messi: "Mi salida fue muy dura pero ahora estoy feliz e ilusionado"

Leo Messi no ha querido poner fecha a su debut con el PSG: "Vengo de vacaciones y llevo más de un mes parado. Tendré que hacer una pretemporada solo, entrenar bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Tengo muchas ganas, pero no puedo decir una fecha. Según vaya entrenando y cuando decida el entrenador que sea el momento, ahí estaremos con muchas ganas", aclara.

"Siempre voy a estar agradecido al Barça. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, competitivo porque me conocen porque me gusta ganar y quiero seguir cumpliendo objetivos. No tengo dudas de que el Paris tiene los mismos objetivos que yo. No sé si nos enfrentaremos. Por un lado será lindo volver al Barcelona pero por otro lado será muy raro jugar en mi casa con otra camiseta", reconoce. "Ojalá sea un año extraordinario para ellos y nosotros".