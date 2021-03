Roures, Antoni Bassas y Jordi Costa, en la lista negra de Bartomeu elaborada por la empresa del 'Barçagate'

Cinco periodista y un programa de radio, contrarios a Bartomeu

Del mismo Font se dice que tiene "falta de conocimiento, fondo de inversión, no sabe de fútbol, es propietario de un medio (si eres el dueño de un medio claramente tienes intereses conflictivos)". Sobre el fundador del Grupo Mediapro, Jaume Roures, I3 Ventures escribe: "Hablar que es parte de las mafias del club (¿hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club (bajarle el tono al tema independentista, no mencionar que sea independentista para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos, por ejemplo)".