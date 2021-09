El equipo de fútbol de Londres que juega con los colores de la bandera de la Segunda República Española

“Es en honor de las Brigadas Internacionales, de la gente que luchó contras los fascistas en España en los años treinta —explica Joe Cassidy, uno de los aficionados y socios—. Tenemos los colores de la bandera de la Segunda República española con la estrella de tres puntas de las Brigadas Internacionales, gente que fue a España a luchar, incluyendo muchos del este de Londres y de todas partes del Reino Unido ”. El campo ha sido bautizado como “The Stray Dog” (el perro callejero) por los aficionados y levantaron una grada para poder cubrirse cuando llueve a partir de una recolecta popular. En un primer momento se propusieron vender cien camisetas, pero la demanda se desbordó. Han vendido ya más de 17.000 a personas de todo Londres y toda Inglaterra por todo el simbolismo que encierra . Y de éstas, 5.200 han sido compradas por Internet desde España. El vínculo con España no son solo las camisetas, sino que también doscientos de los socios del club residen en España.

Esta venta de camisetas les ha permitido comprar su estadio originario, ‘The Old Spotted Dog’ (el viejo perro manchado), que está en Forest Gate, también en el este. Es el más viejo estadio de fútbol de Londres. Fue levantado en 1888 en unos antiguos terrenos de caza del rey Enrique VIII en el siglo XVI. En estos momentos está siendo remodelado. El ‘The Stray Dog’ es su casa temporal. El Clapton es uno de los clubes más antiguos de Inglaterra. Fue fundado en 1877 y a principios del siglo XX llegó a ganar cinco veces la Copa inglesa, cuando el fútbol era amateur. Fue el primer equipo inglés en disputar un partido internacional en Antwerp, Bélgica, en 1890 contra una selección belga imponiéndose siete a cero.

En el año 2013 buena parte de sus aficionados se opusieron a la deriva comercial que arrastraba al club y a la pésima gestión de su dueño. Habían perdido sus valores originales. Le pidieron al dueño que permitiera que los aficionados fueran dueños, pero éste no se lo permitió. En el año 2018 se produjo una ruptura y los aficionados formaron otro club que se llamaba CF Community Clapton para que fuera de los aficionados y estuviera más vinculado socialmente a la comunidad. La mitad de los jugadores también se marcharon al nuevo club. Empezaron de cero, en la última división. La primera temporada, hace tres, quedaron primeros y ascendieron de categoría. Las dos siguientes temporadas fueron suspendidas por el Covid. Ahora militan en la undécima categoría, la penúltima división inglesa. En 2018 el antiguo club entró en bancarrota y perdió el estadio ‘The Old Spotted Dog’, que ha sido adquirido por el Community Clapton gracias al dinero de la venta de las camisetas , recuperando así parte de su historia y de sus raíces.

¿Quién es el presidente del club? “Esa persona, y esa, y esa”, dice Cassidy señalando a todos los aficionados que siguen llegando bajo el cielo gris y pesado. En la entrada han instalado un pequeño puesto donde venden camisetas con un cubo para donaciones. Ver el partido es gratis, pero todo el mundo hace donaciones . “Todos somos propietarios del club”, sentencia Cassidy. No es una estructura piramidal. Cualquier decisión que toman, la deciden entre todos, votando. Quedan pocos minutos para que comience el partido. Debe de haber unas cuatrocientas personas en el campo. “Son menos de las que venían antes de la pandemia”, dice Cassidy.

“Esta es la base sobre la que se sustenta nuestro club, valores justos, fútbol para todos. Todo el mundo debe poder venir no importa la raza, el color, la creencia, la sexualidad, deben poder venir y disfrutar. Esto es lo que representa esta camiseta”, dice Geoff Ocran, entrenador-jugador del equipo. “Me hice socia del Clapton porque he sufrido discriminación y racismo y quería apuntarme a un club con valores antirracistas”, cuenta Annu Mayor, londinense de ascendencia india. Explica que reside en el barrio de Forest Gate, donde está su campo original, y que a los once años fue atacada por ‘skinheads’ por el color de su piel y que se pasó toda la infancia temiendo que su padre pudiera ser atacado por el Frente Nacional, el partido de la extrema derecha británico, que aún existe. Aquí en el ‘The Stray Dog’ siente que es igual a todos. Hay gente de todas las edades y de todos los orígenes.