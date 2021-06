Luis de la Fuente: "No creo que ocurra, pero si sucede, estoy listo para sustituir a Luis Enrique"

El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, recalcó que "ante situaciones excepcionales" como la que se ha dado en la Absoluta con el positivo por coronavirus de Sergio Busquets , hay que apostar por "soluciones excepcionales" como la de tirar de su equipo para jugar el amistoso de este martes ante Lituania , una oportunidad que no pueden dejar pasar sus jugadores.

Me sigo sintiendo seleccionador sub21

El riojano reconoció estar "ansioso" por el partido ante Lituania, pero que se sigue sintiendo "seleccionador Sub-21". " Esto no va a cambiar para nada mi forma de trabajar ni mi responsabilidad , y los jugadores están con la misma ilusión que yo por representar a España ", advirtió.

"Para mí es un orgullo ocupar el puesto que sea en esta RFEF", añadió el de Haro, que no esconde que pasarán "a la historia" por jugar como la selección Absoluta. " Es un día bonito para que los jugadores puedan demostrar lo grandes futbolistas que son y ser reconocidos para el futuro ", subrayó.

De la Fuente dejó claro que el choque ante los lituanos les provoca "una ilusión enorme". "Que nadie dude que vamos a ir ganar y que sólo es un amistoso para los titulares de prensa. Garantizo que todos están entregados y mentalizados única y exclusivamente en ganar. Yo no vengo a cumplir el expediente, las oportunidades no pasan muchas veces y esta es excepcional", admitió.

Además, tampoco piensa en que le pueda tocar sustituir en la Eurocopa a Luis Enrique. "No va a pasar y no me lo planteo, pero si tuviera que estar, estoy preparado y a disposición de lo que crea oportuno la RFEF, que también puede estar tranquila", recalcó el seleccionador Sub-21, que se considera un "afortunado" por su trabajo y por tener "un grupo de trabajo excepcional".