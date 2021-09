Luis Enrique, sobre la crisis del Barça: "¿Si me llama Laporta? No creo que tenga mi teléfono"

Tras el anuncio oficial de la lista de los 23 jugadores convocados por Luis Enrique para disputar la Final Four de la Nations League, con Gavi, Pedro Porro y Yéremi Pino como principales novedades , el seleccionador nacional ha explicado los motivos de su llamada en rueda de prensa aunque ha pasado de puntillas cuando le han preguntado por la crisis del FC Barcelona .

"A pesar de mi orgullo por haber pertenecido a ese club, bastante tengo yo con lo mío como para meterme en charcos ajenos", ha contestado Luis Enrique, cerrando las puertas a su posible vuelta al FC Barcelona si Koeman es destituido: "¿Si me llama Laporta? No creo que tenga mi teléfono. Soy seleccionador hasta que acabe mi contrato. Tengo por costumbre cumplir con mi palabra y estaré aquí hasta que acabe mi contrato, seguro", zanjó.

"Con Gavi, cuando le ves en partidos de la tele sorprende su rendimiento. Lo conozco desde hace bastante tiempo. No tengo ninguna duda del rendimiento que va a dar en un futuro. Aporta cosas interesantes para mí como para traerlo" aunque ha reconocido que quizás lo haya convocado "antes de tiempo". "La edad no es lo importante, es la actitud en el terreno de juego. Lo que veo me gusta mucho y ahora quiero verlo en contexto de la selección. En cuanto a rendimiento y capacidad, está preparado", ha asegurado Luis Enrique.