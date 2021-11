Luis Enrique no quiere relajación para el partido ante Suecia tras vencer a Grecia: "No vamos a salir a empatar"

"Saldremos a ganar como hemos salido cada partido. Sabiendo la dificultad porque Suecia es un rival muy complicado que conocemos muy bien . Pero no vamos a caer en la trampa ir a empatar contra Suecia, ese error no lo cometeremos. Intentaremos ser efectivos con balón y sin balón. Contamos con el apoyo de nuestra afición y espero que La Cartuja sea el jugador 12 tan deseado y nos lleve en volandas", apuntó.

"Soy consciente de que nuestra manera de jugar beneficia a Suecia, pero no vamos a especular. Vamos a salir jugando desde atrás y no vamos a cambiar ahora. No queremos empatar, queremos ganar y esto le va de maravilla a nuestro rival, pero -repito- no tiene ningún sentido cambiar. Intentaremos estar por encima de ellos y generar el número suficiente de ocasiones para ganar", añadió el seleccionador.