Luis Enrique: "Me encantaría que Guardiola fuera seleccionador de España"

El seleccionador español, Luis Enrique, ha comparecido ante los medios de comunicación tras dar la lista de los 24 jugadores que disputarán la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar. El técnico asturiano ha hablado sobre la convocatoria de Abel Ruiz, Fornals y Brais Méndez , novedades en la Roja; de la polémica con la cesión de jugadores de la Liga a la CONMEBOL y sobre el futuro de Guardiola cuando deje el City : "Me encantaría que fuera seleccionador. No creo que pudiera tener mejor seleccionador España".

"Para eso hay un calendario unificado. Hay fechas FIFA generales para todos. No me pronuncio sobre eso porque es un tema complejo y está condicionado por los intereses de cada uno", ha dicho Luis Enrique sobre la decisión de los clubes de la Liga de no ceder jugadores a la CONMEBOL.