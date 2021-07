Luis Enrique pone un "sobresaliente" a sus jugadores y asegura que "el futuro está ahí"

"Para mí no es una noche triste, es una noche con un poco de desazón pero esto es el deporte profesional. Hay que saber ganar y saber perder. Ahora no hay que hundirse porque Italia también ha hecho cosas buenas y hay que felicitarle. Nos vamos a casa con la tranquilidad de haber estado con los mejores "

Luis Enrique se deshizo en elogios con Pedri, una de las sensaciones del torneo. "Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en Eurocopa, Mundial o Juego Olímpicos. Cómo ha rendido y cómo interpreta el juego, la personalidad que tiene... no he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica", finalizó.