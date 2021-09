Madrid presentará su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036

Durante el Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en Teruel este martes, el presidente del COE, Alejandro Blanco , ha comentado que la decisión depende en gran parte de los intereses del Comité Olímpico Internacional. Aunque ha añadido que Madrid "no puede renunciar" a organizar unos Juegos Olímpicos porque, es la ciudad del mundo "mejor preparada" para cumplir con los nuevos postulados del COI.

"Madrid es la ciudad del mundo mejor preparada para organizar unos Juegos. Hay que hablar con el COI en este sistema nuevo , que tiene que ver si encaja la idea de que Madrid sea en el 36. Es una idea maravillosa. Madrid no puede renunciar a organizar unos Juegos. Sería nuestro mayor error, por el nivel competitivo, organizativo y de apoyo popular que el deporte tiene en España, que no lo tiene ningún país en el mundo", manifestó.

Blanco ha reiterado que con la Agenda 2020 del COI Madrid podría hacer unos Juegos extraordinarios haciendo solo una Villa Olímpica. "No tenemos piscina olímpica: Sant Jordi. No tenemos velódromo: Valencia o Palma de Mallorca. No tenemos la pista de remo y piragüismo: Sevilla o Seu d'Urgell. Eso es como está ahora planteado: mínimas inversiones para organizar unos Juegos", ha subrayado.