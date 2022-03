El magnate ruso Roman Abramovich pone el Chelsea en venta

"Siempre he tomado decisiones pensando en el interés del club", ha señalado Abramovich. "En la situación actual, por tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club , los aficionados, los empleados, así como los patrocinadores y socios".

"La venta del club no será por la vía rápida, sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se me devuelva ningún préstamo. Para mí nunca se ha tratado de negocios ni de dinero, sino de pura pasión por el juego y el club", ha declarado. También ha dicho que espera hacer una última visita a Stamford Bridge para despedirse.