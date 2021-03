Marc Gasol, tras pasar el coronavirus: "Me afectó muy fuerte con dolores de cabeza y dificultad para respirar"

Dolores de cabeza y problemas para respirar

Gasol admitió que, teniendo en cuenta que prácticamente no ha podido entrenar en las últimas semanas, hoy se sintió en la pista "mejor de lo esperado". Pero llamó la atención sobre la gravedad del coronavirus. "A mí (la infección) me afectó fuerte durante unos cinco o seis días ", dijo.

"No me podía mover mucho, pero el peor síntoma para mí fueron los dolores de cabeza y la dificultad para respirar. Especialmente cuando me intentaba mover o ir al piso de arriba, es cuanto me di cuenta de lo duro que era y de cómo estaba impactando mi cuerpo", detalló.