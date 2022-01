Munuera Montero, el árbitro que 'celebró' un gol al Madrid, pitará el clásico de la Supercopa

El Real Madrid recuerda a Munuera Montero como el árbitro que no señaló un penalti claro, según el club blanco, que cometió el portero del Villarreal Rulli al brasileño Vinicius. En imágenes repetidas a posteriori se repasó cómo se peritó dicha imagen desde la sala del VAR. Melero López, el árbitro del VAR, le indicó que no había necesidad de volver a ver la acción con su famosa frase: "Todo OK, José Luis".