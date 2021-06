Naomi Osaka tampoco jugará el torneo de Berlín tras abandonar Roland Garros

Hace unos días se retiraba del 'Grand Slam' francés, hoy lo hace del torneo alemán de WTA 500

Osaka ha manifestado que sufre depresión y ansiedad al hablar con la prensa

La tenista japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo, no participará la próxima semana en el torneo de Berlín, de categoría WTA 500 que se disputa sobre hierba. Su baja que llega una semana después de retirarse de Roland Garros.

"Lamentablemente, hemos recibido la noticia de que Naomi Osaka no podrá competir en Berlín. Tras consultar con sus representantes, se tomará un descanso", anunciaron los organizadores del torneo.

Baja indefinida

Todavía no está claro cuánto tiempo de parón se tomará Osaka y si competirá en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, a partir del 28 de junio. El pasado 31 de mayo, abandonó Roland Garros después de su polémica decisión de no atender a los medios de comunicación, asegurando que le provoca "una gran ansiedad" hablar con los periodistas, además de confesar que ha tenido varios episodios de depresión.

"Esta es una situación que no tenía intención de provocar. Creo que ahora lo mejor para el torneo, para los otros jugadores y para mi propio bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en París. Nunca quise ser una distracción y acepto que el momento no fue el ideal y mi mensaje podría haber sido más claro", anunció entonces en un comunicado.

Problemas de salud mental

Osaka confesó que había sufrido episodios de depresión desde que ganó su primer 'grande' y que hablar con los medios le provoca ansiedad. "He sufrido grandes problemas de depresión desde el US Open 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida; siempre llevo auriculares, lo que me ayuda a sobrellevar mi ansiedad social", manifestó.