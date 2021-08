Naomi Osaka se derrumba en su primera aparición ante los medios desde Roland Garros

"Cuando dices que no me entusiasma hablar con ustedes, ¿a qué se refiere con eso?" preguntó Osaka al periodista en cuestión. El periodista apunta entonces a sus críticas al formato de rueda de prensa, que es el más habitual antes y después de los eventos deportivos. La tenista declara que estas apariciones son "lo más difícil para ella" , y comienza a trabarse.

En ese momento, el moderador le pregunta a Osaka si quiere pasar a la siguiente pregunta, a lo que la joven de 23 años contesta "no". "Es una línea de argumentación que me interesa", señala. A partir de ahí, el periodista le "recrimina" que no le gusta mucho tratar con los medios, pero que su popularidad y la plataforma que estos le suponen sirven para impulsar sus otros intereses fuera del tenis.

Ante esto, la número 2 del mundo en el circuito femenino reconoció que se siente en el foco de los medios y aseguró que está intentando encontrar un equilibrio entre su fobia a los mismos y la herramienta que pueden suponer para otras empresas. "En primer lugar soy una tenista y por eso hay mucha gente interesada en mí. Quiero decir que por eso me siento distinta a mucha gente y no puedo evitar que haya cosas que tuiteo o que diga y que sirvan para noticias o cosas así. También quiero decir que no sé cómo buscar ese equilibrio. Me imagino que a la vez que tú", le dice al reportero.