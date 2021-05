Naomi Osaka y otros deportistas que se han derrumbado al enfrentarse a los micrófonos

La tenista Naomi Osaka , número dos mundial y ganadora de cuatro Grand Slams, anunció este miércoles que no hará ruedas de prensa durante el próximo torneo de Roland Garros . Un gesto que ha abierto el debate en el mundo deportivo sobre si es legítimo o no que los atletas estén obligados a hablar ante los medios, sobre todo tras una mala jornada -muchas veces se les amenaza con multas, como cuenta Osaka-.

La tenista japonesa, de 23 años, afirmó que a menudo siente que la gente no tiene en cuenta la salud mental de los deportistas , algo de lo que es especialmente consciente cada vez que ve o participe en una conferencia de prensa. "A menudo nos sentamos y nos hacen preguntas que nos han hecho con anterioridad o que nos provocan dudad y simplemente no voy a someterme a personas que dudan de mí", explicó la tenista, que fue galardonada este año con el premio deportivo Laureus.

"He visto muchos vídeos de atletas que se derrumban después de una derrota en la sala de prensa . Creo que toda esa situación perturba a esa persona cuando está deprimida y no entiendo el razonamiento detrás de eso", añadió Osaka. En esta línea, en NIUS hemos querido rescatar algunos momentos en los que los deportistas han sucumbido a sus emociones ante los periodistas:

John Terry

Andy Murray

Lamar Odom Jr.

Johanna Konta

Tras su derrota en cuartos de final de Wimbledon contra Barbora Strycova en 2019, la tenista fue preguntada porque pesanba que Konta su oponente había sido capaz de remontar un 4-1 en contra en el primer set para ganar el partido; ella se remitió a la capacidad de su rival. Uno de los periodistas la presionó, señalando si no debería ser más crítica con su papel . "¿Eso es según su experta opinión sobre tenis?", le contestó la jugadora: "No creo que deba tomarla conmigo", añadió.

Zlatan Ibraimovich

Niki Lauda

Después de sufrir un accidente que casi le cuesta la vida en el circuito de Nurburgring (Alemania) en 1976. Cuando Lauda rvolvió a correr pocas semanas después, con la cara quemada y faltándole una oreja, los periodistas le preguntaron si planeaba someterse a alguna cirugía plástica para reparar las cicatrices. Lauda se enojó con la pregunta y desafiante contestó: "No. No me importa cómo me veo". El momento, aunque con cierta licencia artística, se puede ver en la película 'Rush'.