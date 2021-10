Los Nets apartan del equipo a Kyrie Irving tras no vacunarse frente al covid

Los Brooklyn Nets han apartado del equipo a su jugador Kyrie Irving tras no vacunarse frente al covid, según ha confirmado la franquicia. Los jugadores no inoculados están sometidos a varias restricciones como no comer con sus compañeros, según los protocolos de la NBA. Igualmente tienen que cumplir las medidas estatales de Estados Unidos y las de Canadá, como guardar cuarentena.