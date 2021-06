Nino, el 'abuelo' de la Liga, se retira a los 40 años: "La ilusión se ha acabado"

Las redes sociales se vuelcan con Nino

Clave en los ascensos y casi invisible esta temporada

"Es un momento que tenía que llegar. Me retiro de lo que más quiero, que es el fútbol. Jamás pensé que iba a lograr tantas cosas, pero sobre todo el respeto y el cariño. Me he comprometido al máximo con el Elche CF. Es un momento de solo agradecer. Esto sigue, se acaba una etapa y empieza otra. Siempre he sido un superviviente", manifestó en rueda de prensa en el Martínez Valero.