Djokovic, contra la vacuna: "El único dueño de mi cuerpo soy yo"

El tenista serbio, Novak Djokovic , insiste en su decisión de no vacunarse contra la covid-19. Considera que "conoce muy bien su cuerpo" y eso le lleva a pensar que no necesita ponerse una vacuna. Además explica que su decisión no supone "una amenaza para nadie", ha indicado en una entrevista al diario francés L'Equipe.

Djokovic que se quedó sin disputar el Abierto de Australia al no estar vacunado afirma que de momento su posición sobre las vacunas no ha cambiado."Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos Gobiernos", afirma el serbio.