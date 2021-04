El órdago de la Superliga de Florentino Pérez dinamita el 'statu quo' del fútbol europeo

La UEFA anuncia multas , pérdidas de puntos o exclusión de competiciones internacionales a los clubes. Los jugadores de los equipos participantes no podrán jugar con sus respectivas selecciones en campeonatos como la Eurocopa de este verano o próximos Mundiales de fútbol.

¿Quiénes integran la Superliga?

Los promotores esperan que el grupo de fundadores con plaza fija se eleve a 15. Otros 5 clubs accederán a la competición por méritos deportivos, según criterios que aún no se han detallado.

¿Por qué ahora?

300 millones de euros para cada club sólo por participar

Una diferencia sustancial con respecto a la Champions League . Los clubes reciben actualmente 15,25 millones de euros únicamente por disputarla. Una cantidad no muy elevada para las grandes potencias futbolísticas pero muy importante para clubes modestos. Por cada victoria, el equipo ganador percibe unos 2,7 millones de euros, 900.000 si empatan. Por pasar a cuartos se embolsan 10,5 millones y por disputar las semifinales 12 millones. Los clasificados para la final, 15 millones de euros y el campeón 4 millones de euros.

¿Más espectáculo?

La Superliga ha dejado claro que no va contra nadie. Pero la realidad es distinta. Los ricos serán más ricos y los modestos no tendrán las mismas oportunidades.

El fútbol ganará en espectáculo: los aficionados verán más duelos de 'alto standing' , se repetirán más veces 'clásicos' como un Manchester-Real Madrid, un Barça-Chelsea o un Liverpool-Atlético. Además, no quedarán eliminados a las primeras de cambio. No habrá lugar para sorpresas deportivas. Antes estos duelos solían ser a vida o muerte ya que se emparejaban a partir de la fase de octavos. Ahora todos esos clubes, además de añadir más partidos atractivos al calendario, tendrán margen de error. Más partidos igual a más ingresos.

El Bayern de Munich, Borussia Dortmund y Oporto dicen no

Para completa el plantel de 15 clubes fundadores, de momento, uno de los mejor posicionados sería el PSG, que asiste como espectador viendo cómo va tomando forma un proyecto que ya es una realidad. Ahora se debate entre desistir y no aparecer en este formato o arriesgar y esperar una histórica sanción por parte de la UEFA. De momento, esta Superliga no contará con representación de la Bundesliga y de la liga portuguesa. El Bayern de Munich, el Borussia Dortmund y el Oporto han dicho no.