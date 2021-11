De la Patagonia a la Antártida a remo en solitario, el reto más difícil del aventurero Antonio de la Rosa

Por eso, lleva todo el material que necesita por duplicado y tiene en su cabeza todos los problemas que le puedan surgir con las posibles soluciones. No deja nada al azar: “Llevo un repuesto de todo. Todo metido en bolsas estancas, porque estoy a 20 centímetros del agua, las olas me pasan por encima. Llevo un pequeño calefactor y un traje seco de abandono con el que puedo estar un par de horas en el agua”. También cuenta con baterías para los equipos electrónicos, la desalinizadora y los equipos de comunicación . Y una batería auxiliar que funciona con placas solares.

No le preocupa la soledad, aunque en su vida diaria es una persona sociable a la hora de enfrentar sus retos no se plantea tener compañía: “ La aventura auténtica es la que se hace en solitario . Es la genuina, la más completa y la más difícil”.

Tiene muy presente la vez que estuvo más cerca de la muerte: “Fue cruzando el lago Baikal, en Siberia, en 2010. Una noche, a 30 bajo cero, me colé por una grieta. Me caí porque quise ir demasiado rápido y me quedó claro que tengo que ir con más ojo. De todo se aprende”.

Aunque su familia sufre cada vez que emprende una aventura, saben que no pueden frenarlo. “Mi madre siempre me dice que no vaya. Pero también sabe cómo soy, cuál es mi estilo de vida. Igual que las parejas que he tenido, me tienen que aceptar como soy”, concluye.