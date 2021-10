Pau Gasol deja el baloncesto: “Es una decisión difícil después de tantísimos años”

El jugador catalán, de 41 años, ha anunciado su retirada después de 22 años jugando en el baloncesto profesional. "Quería acabar disfrutando y no por una lesión", ha dicho Gasol, que ha agradecido al Barça haber podido ganar una liga más, y poder jugar con la selección en los Juegos Olímpicos de Japón.

También ha tenido palabras de agradecimiento a compañeros, a la prensa y a la afición. "Me dijeron que lo importante no era llegar sino mantenerse, pero yo he intentado ser mejor y crecer cada día", ha dicho el pívot.