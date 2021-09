El Rock de Futre: La noche en la que ganaron los indios y el Sheriff

Luis Suárez remontó el partido en el minuto 97 en casa de los rossoneri tras empatar Griezmann en el 84. Otra remontada épica marca de la casa rojiblanca

He perdido la cuenta de la veces que he dicho “final no apto para cardíacos”. Una vez más el equipo volvió a demostrar su lema “Nunca dejes de creer”. Este es mi playlist para celebrar nuestra primera victoria europea de la temporada:

AC Milan 1-2 Atlético de Madrid: “I Won’t Back Down” – Tom Petty And The Heartbreakers. 👊El título de traduciría como “no me echaré atrás” o “no me rendiré”. Exactamente lo que hizo el equipo del gran Cholo Simeone. El equipo había hecho méritos de sobra para empatar el partido antes, pero así es la vida, logrando el gol de la victoria en el añadido. Puro Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann: “Back In The Saddle” – Aerosmith. 🔙 La traducción sería algo tipo “De vuelta al sillín”, que es una expresión inglesa para decir que uno está de vuelta tras una ausencia. ¡Y tanto que regresó el francés! Menudo golazo para empatar el partido, no se me ocurre mejor remedio para darle confianza y que vaya recuperando su mejor versión.

Luis Suárez – “I Shot The Sheriff” – Bob Marley And The Wailers. 🔫 Más bien fue el Sheriff quien disparó a cierto rival. Sin embargo es una canción muy apropiada para el goleador uruguayo: en toda película de vaqueros tiene que haber un Pistolero. Suárez no solo dio la victoria, sino que encima rompió la sequía goleadora en Champions League como visitante, racha que le perseguía desde 2015 en Roma.